Haller bis Karriereende nach Saison 2028 bei Tudor

„Könnte mir kein besseres Team wünschen“

„Auch nach all den Jahren im Profibereich freue ich mich immer noch riesig über die Unterzeichnung eines neuen Vertrags“, sagte Haller und bestätigte, dass seine aktive Karriere danach endet. „Ich könnte mir kein besseres Team und kein besseres Umfeld wünschen, um meine Karriere fortzusetzen – und in meine letzten beiden Jahre als Profi-Radrennfahrer zu gehen“, so der elffache Tour-de-France-Teilnehmer.