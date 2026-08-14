Haller bis Karriereende nach Saison 2028 bei Tudor

Radprofi Marco Haller hat seinen Vertrag beim Tudor-Team bis zu seinem Karriereende nach der Saison 2028 verlängert. Das gab der Schweizer Rennstall am Freitag bekannt.
Der 35-jährige Kärntner fährt seit dem Vorjahr für das Team der zweithöchsten UCI-Kategorie. Davor war der Olympiasechste von Paris bei Katjuscha (2012-2019), Bahrain (2020-2021) und Bora-Red Bull (2022-2024) engagiert gewesen.
„Könnte mir kein besseres Team wünschen“
„Auch nach all den Jahren im Profibereich freue ich mich immer noch riesig über die Unterzeichnung eines neuen Vertrags“, sagte Haller und bestätigte, dass seine aktive Karriere danach endet. „Ich könnte mir kein besseres Team und kein besseres Umfeld wünschen, um meine Karriere fortzusetzen – und in meine letzten beiden Jahre als Profi-Radrennfahrer zu gehen“, so der elffache Tour-de-France-Teilnehmer.
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