Fundermax fordert von Politik mehr Verlässlichkeit

Ein Betrieb, der mit der Zeit geht

Neudörfl werde weiterhin der zentrale Standort für die Produktion von Rohspanplatten bleiben. Ein Teil davon gehe direkt als Rohspanplatte an Kunden, der überwiegende Teil werde am Kärntner Standort in St. Veit an der Glan veredelt und dekorativ beschichtet. „Wir haben vor zwei Jahren in eine neue Zuschnittsäge investiert und mit ihr eine über 40 Jahre alte Anlage ersetzt. Damit bringen wir die Anlage auf den aktuellen Stand der Technik und stellen einen zukunftsfähigen Produktionsbetrieb sicher. Auch in die Optimierung von Produktionsabläufen wird laufend investiert.“ Die Nutzung der Künstlichen Intelligenz sei bereits in administrativen Bereichen in den Arbeitsalltag integriert.