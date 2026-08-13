Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vorzeigebetrieb

Fundermax fordert von Politik mehr Verlässlichkeit

Burgenland
13.08.2026 09:00
In der Vergangenheit gab es Diskussionen rund um Emissionen. Diese Anraineranliegen werden ernst ...
In der Vergangenheit gab es Diskussionen rund um Emissionen. Diese Anraineranliegen werden ernst genommen: „Um Staub, Lärm und Geruch zu reduzieren, nutzen wir geschlossene Förder- und Aufbereitungsanlagen, Absaug- und Filtersysteme, Wassernebel, Einhausungen und Schalldämpfer.“(Bild: Fundermax)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Trotz schwieriger Wirtschaftslage bleibt das Holzwerkstoffunternehmen seinem Standort im burgenländischen Neudörfl treu. Es investiert laufend und setzt auf moderne Produktion und Nachhaltigkeit. Doch das allein genügt nicht. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die anhaltend schwache Konjunktur in der Bau- und Möbelindustrie, die hohen Energie- und Rohstoffpreise sowie der internationale Wettbewerbsdruck stellen die Wirtschaft weiterhin vor große Herausforderungen. Doch auch wenn die Absatzmärkte anspruchsvoll bleiben, herrscht beim Holzwerkstoffhersteller „Fundermax“ in Neudörfl vorsichtiger Optimismus. „Von einer Trendwende können wir zwar noch nicht sprechen, aber die Auftragslage ist insgesamt solide“, sagt Geschäftsführer Gernot Schöbitz.

Ein Betrieb, der mit der Zeit geht
Neudörfl werde weiterhin der zentrale Standort für die Produktion von Rohspanplatten bleiben. Ein Teil davon gehe direkt als Rohspanplatte an Kunden, der überwiegende Teil werde am Kärntner Standort in St. Veit an der Glan veredelt und dekorativ beschichtet. „Wir haben vor zwei Jahren in eine neue Zuschnittsäge investiert und mit ihr eine über 40 Jahre alte Anlage ersetzt. Damit bringen wir die Anlage auf den aktuellen Stand der Technik und stellen einen zukunftsfähigen Produktionsbetrieb sicher. Auch in die Optimierung von Produktionsabläufen wird laufend investiert.“ Die Nutzung der Künstlichen Intelligenz sei bereits in administrativen Bereichen in den Arbeitsalltag integriert.

Geschäftsführer Gernot Schöbitz (links) inmitten unzähliger Spanplatten.
Geschäftsführer Gernot Schöbitz (links) inmitten unzähliger Spanplatten.(Bild: JOHANNES PUCH)

Kreislaufwirtschaft gewinnt an Bedeutung
Und welche Nachhaltigkeitsprojekte stehen auf der Agenda? Immerhin gilt „Fundermax“ als Vorreiter bei der Nutzung von Biomasse. „Wir setzen auf Wärmerückgewinnung und können so mehr als 10.000 Haushalte in Neudörfl, Bad Sauerbrunn, Wiener Neustadt und St. Veit an der Glan mit Fernwärme aus der Abwärme unserer Werke beliefern.“

Statt Recyclingholz verarbeitet das Werk übrigens nun Faserholz aus der Walddurchforstung – etwa Holz mit Borkenkäferbefall und Sägeneben-produkte. „Geeignetes Recyclingholz ist in Österreich nur begrenzt verfügbar. Größere Mengen fallen vor allem in dicht besiedelten Ballungsräumen an. Für Neudörfl hätte das zunehmend längere Transportwege und höhere Kosten bedeutet. Hinzu kommt stark schwankende Qualität.“ Deshalb habe man die Rohstoffbasis der Spanplattenproduktion umgestellt: „Diese neuen Holzströme sind regional besser verfügbar und gleichmäßiger zusammengesetzt. Das macht die Versorgung und Verarbeitung besser planbar.“

Die Umstellung sei jedoch keine Abkehr von der Kreislaufwirtschaft. Im Gegenteil. Holz, das Sägewerke nicht für Bauholz, Möbelteile und andere Produkte nutzen können, werde direkt verwertet. Aus diesen Rohstoffen entstünden langlebige Spanplatten.

Blick auf das Betriebsgelände.
Blick auf das Betriebsgelände.(Bild: Reinhard Judt)

Appell an die Politik
Für langfristige Investitions- und Produktionsentscheidungen brauche die Industrie jedoch eine Planungssicherheit. Der Standort Neudörfl sei mit 150 Mitarbeitern, darunter sieben Lehrlingen, für die Region nicht nur „ein wichtiger Arbeitgeber und Ausbildungsbetrieb“. Er sei über die Fernwärme auch „Teil der regionalen Energieversorgung“, betont Schöbitz.

„Von der Politik und den Behörden wünschen wir uns daher vor allem verlässliche Rahmenbedingungen und gut koordinierte Verfahren. Industrieunternehmen planen über lange Zeiträume. Dafür brauchen sie Klarheit bei Genehmigungen, Energie, Infrastruktur und regulatorischen Anforderungen. Nur so kann Fundermax in Neudörfl auf lange Sicht wettbewerbsfähig bleiben.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
13.08.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
15° / 30°
Symbol wolkenlos
Güssing
12° / 29°
Symbol wolkenlos
Mattersburg
13° / 30°
Symbol wolkenlos
Neusiedl am See
15° / 30°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
14° / 30°
Symbol wolkenlos

krone.tv

Video im Zeitraffer
Verpasst? Die Sonnenfinsternis hier zum Nachsehen!
krone.tv fragt nach
„Gfraster“ & Co: Kann Gen Z gar österreichisch?
Nicolaus Frings im Gespräch mit dem stellvertretenden NÖ-Landesvize Stephan Pernkopf.
Im „Krone“-Interview
Pernkopf warnt vor Preisanstieg und Folgeschäden
Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
160.201 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
123.815 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
96.245 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1179 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1070 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Innenpolitik
Ludwig will 2030 wieder bei Wien-Wahl antreten
1008 mal kommentiert
Wiens Bürgermeister wagt einen neuen Vorstoß. 
Mehr Burgenland
„Käfig League“-Projekt
„Die Kids können hier das machen, was sie lieben“
Darscho in Apetlon
Fischer retten Karpfen vor dem Ersticken
Im Mauerwerk
„Rock Me Amadeus“ lässt Eisenstadt erbeben
Geld zurück
Steueraktion: Dreifacher Vater erhielt 24.000 Euro
Prüfer am Prüfstand
Im Burgenlands Landhaus wird streng abgerechnet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf