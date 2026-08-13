Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

WERBUNG

So wird der Garten zur Outdoor-Genusszone

Freizeit
13.08.2026 15:21
Werbung
Die neue Weber Slate® GP 71 cm Premium Plancha bietet viel Platz für kreative Grillideen und ...
Die neue Weber Slate® GP 71 cm Premium Plancha bietet viel Platz für kreative Grillideen und sorgt dank gleichmäßiger Hitze für perfekte Ergebnisse – vom Frühstück bis zum Grillabend.(Bild: Weber)
Porträt von Promotion Team
Von Promotion Team

Sommer, Freunde und gutes Essen – mehr braucht es oft nicht für echtes Urlaubsgefühl. Mit dem Trend zum Plancha-Grillen wird der Garten zur Outdoor-Küche: Fisch, Fleisch und Gemüse gelingen gleichzeitig perfekt, und auch kleinteiliges Grillgut fällt nicht durch den Rost. So entstehen Genussmomente, die für immer in Erinnerung bleiben.

Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In Spanien und Frankreich gehört die Plancha längst zur Grillkultur, nun erobert sie auch Österreich. Statt eines klassischen Grillrosts sorgt eine durchgehende Grillplatte für gleichmäßige Hitze und perfekte Ergebnisse. So lassen sich Meeresfrüchte, Steaks oder Gemüse gleichzeitig zubereiten – ohne dass kleine Zutaten durch den Rost fallen.

Viel Platz für kreative Grillideen
Mit der Weber Slate GP Premium Plancha setzt Weber statt eines klassischen Grillrostes auf eine fest verbaute, porzellanemaillierte Gusseisenplatte, die Temperaturen von bis zu 260 °C erreicht und die Hitze gleichmäßig verteilt. 2026 gibt es erstmalig eine neue Größe mit der Weber Slate GP 71 cm Premium Plancha, damit werden die bisherigen Modelle der Reihe in den Größen 71cm sowie 56cm und 43cm um ein mittleres Modell ergänzt.

Vom Frühstück bis zum späten Grillabend
Ob Rührei und Speck zum Frühstück, ein schnelles Mittagessen oder Burger am Abend – die Plancha macht den Garten zur vielseitigen Outdoor-Küche. Gerade für alle, die gerne Familie und Freunde bewirten, eröffnet sie neue Möglichkeiten und sorgt dafür, dass gemeinsames Kochen und Genießen zum Mittelpunkt lauer Sommerabende wird.

Smartes Helferlein
Für noch mehr Präzision sorgt das neue smarte Bluetooth-Grillthermometer von Weber. Es misst sowohl die Kerntemperatur des Grillguts als auch die Temperatur auf der Grillfläche. So lässt sich jederzeit kontrollieren, ob Fleisch oder Fisch genau dort liegen, wo die ideale Hitze herrscht – für punktgenaue Garergebnisse und entspanntes Grillvergnügen.

(Bild: Weber)

Genuss, der in Erinnerung bleibt
Am Ende sind es nicht nur perfekt gegrillte Speisen, sondern vor allem die gemeinsamen Momente am Tisch, die den Sommer besonders machen. Mit der Weber Slate GP Premium Plancha wird der eigene Garten zum Treffpunkt für Genussmomente, die für immer in Erinnerung bleiben.

Weitere Informationen finden Sie unter weber.com.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Freizeit
13.08.2026 15:21
Loading

krone.tv

Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Abhilfe bei Erkältungen
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Haarentfernungen mit Lasertechnik
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Was lindert Beschwerden im Wechsel?
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Hilfsmittel bei Scheidenpilz
Gesundheits-Flip
Dr. Exel: Die Wichtigkeit der Darmkrebsvorsorge!
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Sonnenfinsternis beobachten: Das müssen Sie wissen
162.533 mal gelesen
Österreich
Sonnenfinsternis: So war das Spektakel am Himmel
126.872 mal gelesen
Die Sonnenfinsternis zog Menschen im ganzen Land in ihren Bann. 
Wien
Grillhaus-Clan zieht in Wien Spur der Verwüstung
98.604 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Grillhaus-Clan weigert sich seit Monaten, die abgefackelte Immobilie in Floridsdorf an die ...
Innenpolitik
Zwei Drittel der Pensionisten nicht pensionsreif
1180 mal kommentiert
Wie kann unser Pensionssystem langfristig finanziert werden? Der Tiroler Landeshauptmann Anton ...
Wirtschaft
Budget-Alarm, obwohl Steuern sprudeln wie noch nie
1071 mal kommentiert
Finanzminister Markus Marterbauer hat wachsende Sorgen, ob das Budget „hält“.
Österreich
Bundesheer: Wer kennt diese verdächtigen Russen?
897 mal kommentiert
Kennen Sie einen der gesuchten russischen „Diplomaten“?
Mehr Freizeit
WERBUNG
So wird der Garten zur Outdoor-Genusszone
Krone Plus Logo
Rollenbilder im Wandel
Fonds bringt Gleichstellung ins Klassenzimmer
Geheimnisvolles Prag
Stadt der Rätsel
Folge von Donnerstag
Der Wochenklassiker: Übungen im Sitzen und Stehen
Fitness für das Gehirn
Fünf Sportarten, die vor Demenz schützen können
krone.at
krone.at

Produkt Vergleiche

Blutdruckmessgerät Vergleich
Zum Vergleich
blutdruckmessgeraet
Duschkopf Vergleich
Zum Vergleich
duschkopf
Elektrische Zahnbürste Vergleich
Zum Vergleich
elektrische zahnbuerste
Epilierer Vergleich
Zum Vergleich
epilierer
Fitbit Vergleich
Zum Vergleich
fitbit
Folsäure Test
Zum Vergleich
folsaeure
Gin Vergleich
Zum Vergleich
gin
Johanniskraut Vergleich
Zum Vergleich
johanniskraut
Kokosöl Vergleich
Zum Vergleich
kokosoel
Lockenstab Vergleich
Zum Vergleich
lockenstab
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf