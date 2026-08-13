So wird der Garten zur Outdoor-Genusszone

Sommer, Freunde und gutes Essen – mehr braucht es oft nicht für echtes Urlaubsgefühl. Mit dem Trend zum Plancha-Grillen wird der Garten zur Outdoor-Küche: Fisch, Fleisch und Gemüse gelingen gleichzeitig perfekt, und auch kleinteiliges Grillgut fällt nicht durch den Rost. So entstehen Genussmomente, die für immer in Erinnerung bleiben.
In Spanien und Frankreich gehört die Plancha längst zur Grillkultur, nun erobert sie auch Österreich. Statt eines klassischen Grillrosts sorgt eine durchgehende Grillplatte für gleichmäßige Hitze und perfekte Ergebnisse. So lassen sich Meeresfrüchte, Steaks oder Gemüse gleichzeitig zubereiten – ohne dass kleine Zutaten durch den Rost fallen.
Viel Platz für kreative Grillideen
Mit der Weber Slate GP Premium Plancha setzt Weber statt eines klassischen Grillrostes auf eine fest verbaute, porzellanemaillierte Gusseisenplatte, die Temperaturen von bis zu 260 °C erreicht und die Hitze gleichmäßig verteilt. 2026 gibt es erstmalig eine neue Größe mit der Weber Slate GP 71 cm Premium Plancha, damit werden die bisherigen Modelle der Reihe in den Größen 71cm sowie 56cm und 43cm um ein mittleres Modell ergänzt.
Vom Frühstück bis zum späten Grillabend
Ob Rührei und Speck zum Frühstück, ein schnelles Mittagessen oder Burger am Abend – die Plancha macht den Garten zur vielseitigen Outdoor-Küche. Gerade für alle, die gerne Familie und Freunde bewirten, eröffnet sie neue Möglichkeiten und sorgt dafür, dass gemeinsames Kochen und Genießen zum Mittelpunkt lauer Sommerabende wird.
Smartes Helferlein
Für noch mehr Präzision sorgt das neue smarte Bluetooth-Grillthermometer von Weber. Es misst sowohl die Kerntemperatur des Grillguts als auch die Temperatur auf der Grillfläche. So lässt sich jederzeit kontrollieren, ob Fleisch oder Fisch genau dort liegen, wo die ideale Hitze herrscht – für punktgenaue Garergebnisse und entspanntes Grillvergnügen.
Genuss, der in Erinnerung bleibt
Am Ende sind es nicht nur perfekt gegrillte Speisen, sondern vor allem die gemeinsamen Momente am Tisch, die den Sommer besonders machen. Mit der Weber Slate GP Premium Plancha wird der eigene Garten zum Treffpunkt für Genussmomente, die für immer in Erinnerung bleiben.
Weitere Informationen finden Sie unter weber.com.