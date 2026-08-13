So wird der Garten zur Outdoor-Genusszone

Sommer, Freunde und gutes Essen – mehr braucht es oft nicht für echtes Urlaubsgefühl. Mit dem Trend zum Plancha-Grillen wird der Garten zur Outdoor-Küche: Fisch, Fleisch und Gemüse gelingen gleichzeitig perfekt, und auch kleinteiliges Grillgut fällt nicht durch den Rost. So entstehen Genussmomente, die für immer in Erinnerung bleiben.