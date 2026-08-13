Freibad-Reparatur in Sigleß erhitzt die Gemüter

Das Freibad in Sigleß hat nur noch bis Sonntag geöffnet. Wegen der Sanierung veralteter, undichter Leitungen unter dem Becken wird, wie berichtet, die Saison früher beendet. Zu viel Wasser geht verloren. Die ÖVP kritisiert nun, dass „seit Jahrzehnten keine wirkungsvolle Investitionstätigkeit“ registriert worden sei. 2023 habe die Förderung von 21.898,42 Euro zurückbezahlt werden müssen, da die desolate Folie im Bad nicht erneuert worden sei.