Auf Baustellen gabs zwei Verletzte bei Abstürzen

Auch in Linz gab´s einen verletzten Arbeiter

Eine Streife wurde am Dienstag gegen 13.10 Uhr zu einem Arbeitsunfall in die Coulinstraße beordert. Erste Erhebungen ergaben, dass ein 43-jähriger Pole aus Linz im 4. Obergeschoß auf einem Kaltdachplateau während einer Rückwärtsbewegung durch eine Holzöffnung etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe stürzte.



Mit Korbtrage geborgen

Der verletzte Arbeiter wurde mittels Rettungskorbtrage und einem Kran aus dem 4. Obergeschoß geborgen und nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert