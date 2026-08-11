Auf Baustellen gabs zwei Verletzte bei Abstürzen

Zwei Männer wurden am Dienstag bei Stürzen auf Baustellen im Innviertel und Linz verletzt. Beide waren jeweils dreieinhalb Meter in die Tiefe gefallen.
Ein 59-Jähriger aus dem Bezirk Schärding war am Dienstag gegen 9.50 Uhr auf der Baustelle seines 31-jährigen Sohnes in St. Roman damit beschäftigt, eine Leiter im Eingangsbereich des Rohbaus aufzustellen. Als er anschließend auf die Leiter kletterte, rutschte diese plötzlich weg und der Mann stürzte etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe.
Nach Passau geflogen
Der 59-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in das Klinikum Passau geflogen.
Auch in Linz gab´s einen verletzten Arbeiter
Eine Streife wurde am Dienstag gegen 13.10 Uhr zu einem Arbeitsunfall in die Coulinstraße beordert. Erste Erhebungen ergaben, dass ein 43-jähriger Pole aus Linz im 4. Obergeschoß auf einem Kaltdachplateau während einer Rückwärtsbewegung durch eine Holzöffnung etwa dreieinhalb Meter in die Tiefe stürzte.
Mit Korbtrage geborgen
Der verletzte Arbeiter wurde mittels Rettungskorbtrage und einem Kran aus dem 4. Obergeschoß geborgen und nach notärztlicher Erstversorgung mit Verletzungen unbestimmten Grades in das Unfallkrankenhaus Linz eingeliefert
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