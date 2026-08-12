Felbermayr: “What a drama!”
Heavy-lift transport via the Danube no longer possible
Due to low water levels, the Wels-based transport company Felbermayr can no longer ship heavy and large industrial goods from its port in Linz. “This is a real drama for our customers,” says Managing Director Wolfgang Schellerer. After all, competitors in other countries can continue to transport their goods without a hitch…
Everything has come to a standstill: The Wels-based transport company Felbermayr is currently unable to ship anything from its port in Linz; the water level of the Danube is simply too low in many places. For example: At the gauging station in Pfelling in Lower Bavaria, the river currently has a depth of 206 centimeters—but most cargo ships would require a water level of 290 centimeters.
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