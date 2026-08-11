Netz-Panne bei A1: Zahlreiche Kunden betroffen

Seit etwa 15.30 Uhr häufen sich die Meldungen über Ausfälle im A1-Netz. Auf der Plattform „Alles Störungen“ gingen bis 16 Uhr bereits 1896 Meldungen ein. Betroffen dürften dabei unterschiedliche Dienste sein. Auch Kunden von yesss!, das im A1-Funknetz läuft, berichteten von Problemen. Wie viele Nutzer tatsächlich betroffen waren, ist aber derzeit noch unklar.