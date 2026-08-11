Netz-Panne bei A1: Zahlreiche Kunden betroffen

Beim Telekommunikationsanbieter A1 ist es am Dienstagnachmittag offenbar zu einer größeren Störung gekommen. Zahlreiche Kunden berichten von Problemen – auch die A1-Website war zeitweise nicht erreichbar.
Seit etwa 15.30 Uhr häufen sich die Meldungen über Ausfälle im A1-Netz. Auf der Plattform „Alles Störungen“ gingen bis 16 Uhr bereits 1896 Meldungen ein. Betroffen dürften dabei unterschiedliche Dienste sein. Auch Kunden von yesss!, das im A1-Funknetz läuft, berichteten von Problemen. Wie viele Nutzer tatsächlich betroffen waren, ist aber derzeit noch unklar.
Interne und externe Systeme betroffen
Laut Medienberichten bestätigte ein A1-Unternehmenssprecher die Störung. Demnach waren „interne und externe Systeme“ betroffen. Welche konkreten Angebote und Dienste dadurch beeinträchtigt waren, konnte das Unternehmen zunächst nicht sagen.
Störung wieder behoben
A1 versicherte unterdessen, mit Hochdruck an der Behebung zu arbeiten. Man setze „jede verfügbare Kapazität“ ein, um die Probleme so rasch wie möglich zu lösen. Für zahlreiche Kunden hieß es gegen 17.30 Uhr dann Aufatmen: Die Störung konnte wieder behoben werden.
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