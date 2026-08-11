Wie Wohnungsvergabe bei Gemeinnützigen abläuft

Während die einen einen Skandal wittern und Aufklärung verlangen, weist der FPÖ-Politiker die Darstellungen vehement zurück. „Eine der betreffenden Wohnungen wurde mit einem Landesdarlehen verkauft, die andere ohne – also frei finanziert und damit völlig außerhalb jeglicher Landeskompetenz“, schreibt Haimbuchner in einer Stellungnahme auf Facebook. Auch die Preise seien für die damalige Zeit marktüblich gewesen. Zudem habe es sich keineswegs um „Sozialwohnungen“ gehandelt, die „wem zugeschanzt wurden“. Das Landesdarlehen werde – wie vorgesehen – zurückgezahlt. Die Einkommensgrenze für ein solches Darlehen liegt mit 85.000 Euro Jahresnettoeinkommen vergleichsweise hoch.