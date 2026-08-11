„Haben aktuell eine abstrakt hohe Terrorgefahr“

Hunderte Millionen Fußball-Begeisterte vor dem Fernseher, 30.000 im Stadion – das Mega-Duell zwischen Paris St.-Germain und Aston Villa im UEFA Supercup zieht die Fans in den Bann. Zugleich droht in Salzburg allerdings eine „hohe Terrorgefahr“, wie die Polizei erklärte.
Salzburg hat schon viele besondere Spiele erlebt. Die Heldentat der Austria in den 90er-Jahren etwa gegen den portugiesischen Topklub Sporting um Luis Figo. Epische Auftritte in der Champions League gegen Liverpool, Milan oder den FC Bayern. Und natürlich drei Spiele im Rahmen der Heim-EURO 2008.
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