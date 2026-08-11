Zeit zum Durchlüften: Die Nacht bringt Abkühlung

Während der Osten des Landes nach wie vor keinen Tropfen Regen abbekommt und unter der massiven Dürre leidet, klingen letzte Schauer in der Steiermark, in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg in den Abendstunden ab. Im Salzburger Gebirge können auch Gewitter niedergehen, aber auch diese verlieren bis in die Nacht ihre Kraft.

Nacht wird zumeist sternenklar

Überall sonst wird die Nacht zumeist sternenklar, nur vereinzelt können ein paar Wolken durchziehen.