Zeit zum Durchlüften: Die Nacht bringt Abkühlung

Etwas Abkühlung beschert uns die kommende Nacht in weiten Teilen Österreichs. Ein guter Zeitpunkt, um in den Abendstunden und über die Nacht hinweg Haus und Wohnung durchzulüften und etwas „Dampf abzulassen“. Denn auch der Mittwoch wird heiß.
Während der Osten des Landes nach wie vor keinen Tropfen Regen abbekommt und unter der massiven Dürre leidet, klingen letzte Schauer in der Steiermark, in Oberösterreich, Salzburg, Kärnten, Tirol und Vorarlberg in den Abendstunden ab. Im Salzburger Gebirge können auch Gewitter niedergehen, aber auch diese verlieren bis in die Nacht ihre Kraft.
Nacht wird zumeist sternenklar
Überall sonst wird die Nacht zumeist sternenklar, nur vereinzelt können ein paar Wolken durchziehen.
Ins Schwitzen kommt man wohl nicht: Mit einer Tropennacht muss zumeist nicht gerechnet werden. Selbst im hitzegeplagten Osten Österreichs steht wohl eine verhältnismäßig kühle Nacht bevor. In Wien werden Tiefstwerte zwischen 13 und 19 Grad erwartet. In Niederösterreich sinken die Temperaturen stellenweise sogar bis in den einstelligen Bereich ab (9 bis 18 Grad). 14 bis 18 Grad zeigen die Thermometer im Burgenland an.
Kühle 11 Grad werden im steirischen Mariazell erwartet, in der Grazer Innenstadt sinken die Temperaturen wohl nicht unter 18 Grad. Ähnliches Bild auch in Oberösterreich (Tiefstwerte zwischen 10 und 18 Grad) und Salzburg (Tiefstwerte zwischen 11 und 17 Grad). Etwas wärmer verläuft die Nacht in Kärnten – hier kühlt es auf 15 bis 19 Grad ab. Ganz im Westen werden 12 bis 17 Grad in Tirol und 13 bis 18 Grad in Vorarlberg erwartet.
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