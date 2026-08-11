Weiter Stillstand rund um Millionenpleite in Tirol

„Haben von dem Betrieb länger nichts gehört“

Offenbar lässt sich das Unternehmen, das 1992 gegründet wurde und laut Homepage über 15 internationale Niederlassungen und einen Fuhrpark von über 700 Fahrzeugen verfügt, mit der Einreichung des Antrags sehr viel Zeit. „Wir warten immer noch auf eine entsprechende Nachricht des Betriebs und haben schon länger nichts mehr gehört“, sagt eine Mitarbeiterin des KSV am Telefon.