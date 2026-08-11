IS-Fan wieder angeklagt: „Verstehe Angst vor mir“

Der junge Österreicher mit Migrationshintergrund ist trotz seiner Jugend ein Profi vor Gericht. „Schauen Sie, Herr Richter, ich verstehe die Angst, dass Sie Sorge haben, dass ich da hinausgehe und einen Anschlag mache“, sagt der 16-Jährige im Plauderton. „Aber ich habe das nicht vor.“