IS-Fan wieder angeklagt: „Verstehe Angst vor mir“

Mit 14 plante er einen Terroranschlag aus seinem Kinderzimmer heraus, seitdem ist der heute 16-Jährige auch hinter Gittern als weiterhin radikalisiert aufgefallen. Doch beim jüngsten Prozess am Klagenfurter Landesgericht sieht sich die Justiz für Gefährder nicht zuständig. Wer ist es dann?
Der junge Österreicher mit Migrationshintergrund ist trotz seiner Jugend ein Profi vor Gericht. „Schauen Sie, Herr Richter, ich verstehe die Angst, dass Sie Sorge haben, dass ich da hinausgehe und einen Anschlag mache“, sagt der 16-Jährige im Plauderton. „Aber ich habe das nicht vor.“
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