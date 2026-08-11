NÖ-Weinbauern rechnen mit größeren Ernteausfällen

Noch hängen die Trauben an den Reben: unreif, ausgedörrt und viel zu klein. Die Ernte beginnt im September, bis dahin hoffen die Bauern auf jeden Tropfen Regen. Eventuell werde man die Ernte heuer früher starten. „Aber es steht schon fest, dass der Ertrag deutlich geringer wird als im Vorjahr“, sagt NÖ-Weinbaupräsident Reinhard Zöchmann, als er seine Reben im Weinviertel betrachtet. Er spricht von ungefähr 20 Prozent weniger als im Vorjahr. Wobei der Sommer im Jahr 2025 für die Reben ein richtiger Luxus war: ein schöner, nicht zu heißer August, kein Hagel, kein Sturm – „und ein besonders süßer Jahrgang“.