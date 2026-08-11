„Panikmache ist kein guter Ratgeber für Urlauber“

Gegen „undifferenzierte, fast hysterische Berichte“ auf allerlei Medienkanälen setzt sich der Burgenland-Tourismus zur Wehr. Auslöser der Reaktion sind Warnungen vor einer Asbest-Gefahr, die Ausflugsziele in Ostösterreich betreffen. „Ohne etwas dafür zu können, wurden wir in ein schlechtes Licht gerückt“, beklagen die Verantwortlichen in beliebten Fremdenverkehrsorten. Viele fragen sich, was wirklich dahintersteckt.