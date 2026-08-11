Vermisster (74) am Fuß von Felswänden tot gefunden

Aus schlimmen Befürchtungen wurde leider traurige Gewissheit: Nachdem ein deutscher Alpinist (74) in Osttirol nicht von einer anspruchsvollen Tour zurückgekehrt war, startete eine große Suchaktion bei widrigen Bedingungen. Erst tags darauf gab es eine schreckliche Entdeckung ...
Am Montag gegen 20.50 Uhr wurde der 74-jährige Deutscher aus dem Landkreis Olpe (Nordrhein-Westfalen) von seinem Unterkunftgeber als vermisst gemeldet. Er sei gegen 8.30 Uhr allein zu einer Bergtour über das Maurertal zur Essener-Rostocker-Hütte aufgebrochen und habe anschließend über den Venediger-Höhenweg ins Dorfertal zur Johannishütte absteigen wollen.
Heli und Drohne im Einsatz
Mit dem Polizeihubschrauber „Libelle FLIR“ aus Salzburg und einer Polizeidrohne wurden Suchflüge im betreffenden Gebiet durchgeführt. Gegen 21.30 Uhr begannen mehrere Suchmannschaften der Bergrettung Prägraten mit fünf Bergrettungshunden sowie ein Alpinpolizist über verschiedene Zustiege den Aufstieg in Richtung „Türmlochs“.
Suchtrupps trotz widriger Bedingungen am Berg
Aufgrund einsetzenden Starkregens mussten der Polizeihubschrauber und die Drohne den Sucheinsatz gegen 23 Uhr abbrechen. Die Suchmannschaften stiegen trotz widrigster Witterungsverhältnisse (Sturm und Regen) weiter zum „Türmljoch“ auf, wo sie gegen 0.40 Uhr eintrafen. Die dortige Suche blieb aber erfolglos, woraufhin die Mannschaften ins Tal abstiegen.
Der Mann dürfte weglos in immer steiler werdendes Gelände abgestiegen und anschließend über nahezu senkrechte Wände abgestürzt sein.
Aus dem Polizeibericht
Am nächsten Morgen traurige Gewissheit
Am Dienstag startete der Polizeihubschrauber gegen 4.45 Uhr erneut zum Suchflug. Gegen 5.40 Uhr konnte er auf einer Seehöhe von 2270 Metern im Nahbereich des Aderkammbachs eine leblose Person lokalisieren. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass der 74-Jährige den markierten Steig beim Abstieg vom „Türmljoch“ verlassen haben dürfte. Der Mann dürfte weglos in immer steiler werdendes Gelände abgestiegen und anschließend über nahezu senkrechte Wände abgestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.
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