Vermisster (74) am Fuß von Felswänden tot gefunden

Am nächsten Morgen traurige Gewissheit

Am Dienstag startete der Polizeihubschrauber gegen 4.45 Uhr erneut zum Suchflug. Gegen 5.40 Uhr konnte er auf einer Seehöhe von 2270 Metern im Nahbereich des Aderkammbachs eine leblose Person lokalisieren. Aufgrund bisheriger Erkenntnisse kann davon ausgegangen werden, dass der 74-Jährige den markierten Steig beim Abstieg vom „Türmljoch“ verlassen haben dürfte. Der Mann dürfte weglos in immer steiler werdendes Gelände abgestiegen und anschließend über nahezu senkrechte Wände abgestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.