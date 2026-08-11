Bub (3) von Bademeister erfolgreich reanimiert

Am Montagnachmittag haben sich im Waldbad Feldkirch in Vorarlberg dramatische Szenen abgespielt. Ein dreijähriger Junge wäre dort beinahe ertrunken, beherzte Badegäste und der Bademeister retteten ihm das Leben.
Das war richtig knapp: Gegen 16.30 Uhr stahl sich der dreijährige Bub in einem unbeobachteten Moment von seiner Mutter, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Kinderbeckens aufhielt, davon. Eine Rutsche hatte das Interesse des Jungen geweckt. Der Bub kletterte die Leiter hoch und rutsche die Bahn hinunter. Fatalerweise trug keine Schwimmhilfe, weshalb er sofort im Wasser unterging.
Badegast reagierte geistesgegenwärtig
Als der Bub bereits bewusstlos war, bemerkte ein aufmerksamer Badegast den regungslosen kleinen Körper. Er zog das Kind sofort aus dem Wasser und brachte es zum Bademeister, der umgehend mit der Reanimation begann. Zwei zufällig anwesende Ärzte sowie eine Krankenpflegerin unterstützten in weiterer Folge die Wiederbelebungsmaßnahmen.
Keine bleibenden Schäden
Nach wenigen Minuten die Erlösung: Der Junge kam wieder zu Bewusstsein! Anschließend wurde er zur weiteren medizinischen Abklärung in das LKH Feldkirch eingeliefert, wo er bis zum späteren Dienstagnachmittag überwacht worden ist. Mittlerweile steht fest: Der kleine Mann hat alles gut überstanden, es gibt keine Hinweise auf bleibende gesundheitliche Schäden!
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