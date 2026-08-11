Bub (3) von Bademeister erfolgreich reanimiert

Das war richtig knapp: Gegen 16.30 Uhr stahl sich der dreijährige Bub in einem unbeobachteten Moment von seiner Mutter, die sich zu diesem Zeitpunkt im Bereich des Kinderbeckens aufhielt, davon. Eine Rutsche hatte das Interesse des Jungen geweckt. Der Bub kletterte die Leiter hoch und rutsche die Bahn hinunter. Fatalerweise trug keine Schwimmhilfe, weshalb er sofort im Wasser unterging.