ORF-Stiftungsrat Schütze wirft das Handtuch

„Es ist dies aber nicht nur ein Meilenstein für den ORF, sondern auch für mich ganz persönlich“, erklärte Schütze in einem Schreiben, das er am Ende der Sitzung im Stiftungsrat verlesen hatte. Mit der heutigen Bestellung ist seine Arbeit offenbar erledigt: „Ich werde im Anschluss an diese Sitzung mit dem heutigen Tag meine Funktion als ORF-Stiftungsrat zurücklegen“, so Schütze, der auch schon bei der Präsentation der neuen Direktoren am Nachmittag fehlte. Er wolle sich künftig wieder ausschließlich auf sein Unternehmen konzentrieren.