Lilli Tagger nach Stotterstart souverän weiter!

Ende gut, alles gut – nach einem Stotterstart ist Lilli Tagger in der ersten Runde der Qualifikation zum WTA-1000-Turnier in Cincinnati doch noch souverän weitergekommen! Die Osttirolerin besiegte die Chinesin Zhu Lin im Duell der Nummern 46 und 138 der Welt letztlich klar mit 3:6, 6:1 und 6:1.
Im Kampf um einen Platz im Hauptfeld des Großevents in Ohio trifft die in der Quali topgesetzte Osttirolerin nun auf die US-Amerikanerin Robin Montgomery, die die Vorarlbergerin Julia Grabher 4:6, 7:5, 6:3 niederrang.
Tagger dreht nach Verlust von Satz 1 auf
Tagger, die Ende Juli in Prag ihren ersten Turnier-Sieg auf der WTA-Tour gefeiert hatte, lag zum Start ihrer Übersee-Tournee gegen die routinierte Zhu schnell 0:3 zurück, drehte nach dem Verlust von Satz 1 aber auf.
War der Weltranglisten-46. im ersten Satz kein einziges Ass gelungen, so waren es in den beiden folgenden Durchgängen insgesamt zwölf. Die 18-Jährige ist nun auch gegen die drei Jahre ältere Montgomery zu favorisieren.
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