Lilli Tagger nach Stotterstart souverän weiter!

Ende gut, alles gut – nach einem Stotterstart ist Lilli Tagger in der ersten Runde der Qualifikation zum WTA-1000-Turnier in Cincinnati doch noch souverän weitergekommen! Die Osttirolerin besiegte die Chinesin Zhu Lin im Duell der Nummern 46 und 138 der Welt letztlich klar mit 3:6, 6:1 und 6:1.