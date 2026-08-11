Austro-Container als „Rettungskapsel“ für Trump

Catering in der Präsidentenmaschine

Denn die Zentrale von Do & Co in Ankara war zuständig für das Catering der Präsidentenmaschine und bot somit die ideale Gelegenheit, Trump unbemerkt aus dem Flugzeug zu bringen. Der Präsident stieg auf der einen Seite der Air Force One vor laufenden Kameras ein – und auf der anderen gleich wieder aus.