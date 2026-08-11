Von Do & Co
Austro-Container als „Rettungskapsel“ für Trump
Aus Sorge vor einem Attentat nahm US-Präsident Donald Trump nach dem NATO-Gipfel in Ankara einen Geheimflug. Wie nun bekannt wurde, spielte ein österreichisches Unternehmen dabei sogar eine „tragende“ Rolle ...
Das österreichische Catering-Unternehmen Do & Co stand im Mittelpunkt einer geheimen Inszenierung, mit der der Secret Service Donald Trump nach dem NATO-Gipfel in der Türkei aus der Air Force One geschmuggelt und mit einem Geheimflug aus dem Land ausgeflogen hat.
Catering in der Präsidentenmaschine
Denn die Zentrale von Do & Co in Ankara war zuständig für das Catering der Präsidentenmaschine und bot somit die ideale Gelegenheit, Trump unbemerkt aus dem Flugzeug zu bringen. Der Präsident stieg auf der einen Seite der Air Force One vor laufenden Kameras ein – und auf der anderen gleich wieder aus.
Trump flog dann mit einer Militärmaschine nach Schottland, wo er von einer anderen Air Force One abgeholt wurde. Hintergrund waren Terrordrohungen aus dem Iran, die der Secret Service offenbar sehr ernst nahm.
Dogudans Erfolgsgeschichte
Gastronom Attila Dogudan ist mit seinem Catering-Imperium einer der erfolgreichsten, österreichischen Unternehmer. Der aus der Türkei stammende 66-Jährige übersiedelte im Alter von zehn Jahren nach Wien, 1981 gründete er hier Do & Co und machte sich besonders mit Caterings in der Luftfahrt oder bei hochkarätigen Sport- und Society-Events einen Namen.
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