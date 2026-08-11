10 Jahre Sturm: „Da bin ich sehr laut geworden!“

Als Thomas Tebbich vor zehn Jahren den Posten des Geschäftsführers Wirtschaft beim SK Sturm übernommen hat, sah es rund um und in Graz-Messendorf noch ein klein wenig anders aus. Kommenden Sonntag feiert Tebbich ein persönliches Jubiläum. Warum es den ehemaligen Spitzen-Leichtathleten zum Fußball zog, wann selbst der Ruhepol auf der Kommandobrücke einmal die Fassung verlor.
Vorgestellt wurde Thomas Tebbich offiziell am 28. Juli 2016 als neuer Geschäftsführer Wirtschaft beim SK Sturm. Der erste Arbeitstag war der 16. August. Kommenden Sonntag vor zehn Jahren. „Ist eigentlich schon eine lange Zeit“, kommt Tebbich selbst ins Grübeln. „Mich hat sogar der Günter Kreissl kürzlich angerufen und gemeint, dass es schon speziell ist, so eine lange Zeit bei einem österreichischen Großklub in Österreich durchgehend im Amt zu sein. Irgendwie hat er recht.“
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