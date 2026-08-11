Grabher in Cincinnati-Quali bereits früh raus

Nicht nach Wunsch verlief für Julia Grabher die Rückkehr auf Hartplatz. In der Qualifikation für das WTA-1000-Turnier von Cincinnati musst sich die 30-Jährige gleich zum Auftakt der US-Amerikanerin Robin Montgomery geschlagen geben.
Dabei begann die Partie für die Weltranglisten-113. durchaus vielversprechend. Gleich im ersten Game gelang ihr gegen die 21-jährige US-Amerikanerin ein Break. Das reichte, um den ersten Satz nach nur 32 Minuten mit 6:4 für sich zu entscheiden.
Vergebene Chacnen rächen sich
Auch im zweiten Satz begann die Dornbirnerin stark und erspielte sich gleich vier Breakchancen – die sie allerdings allesamt ungenutzt ließ. In der Folge präsentierten sich beide Spielerinnen stark und konzentriert, ließen keine weitere Breakchancen zu. Bis zu Spiel zwölf. Da vergab Österreichs Nummer vier Chancen die Entscheidung im Tiebreak zu erzwingen. Stattdessen nutzte die Weltranglisten-200. aus den USA ihrerseits nach einer Stunde Spielzeit auf 7:5 zu stellen und damit den Satzausgleich herzustellen.
Hier die Statistik zum Match:
Reise geht weiter nach New York
Im Entscheidungssatz reichte Montgomery ein nicht so ideales Aufschlagspiel von Grabher, um sie zum 4:2 zu breaken. Nach einer Gesamtspielzeit von 2:12 Stunde verwertete das US-Girl ihren zweiten Matchball zum 4:6, 7:5 und 6:3-Erfolg und dem Einzug in die zweiten Quali-Runde.
Für Grabher geht es nun direkt weiter nach New York, wo sie sich auf die Qualifikation für das vierte Grand Slam-Turnier, die US Open, vorbereiten wird.
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