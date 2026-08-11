Grabher in Cincinnati-Quali bereits früh raus

Vergebene Chacnen rächen sich

Auch im zweiten Satz begann die Dornbirnerin stark und erspielte sich gleich vier Breakchancen – die sie allerdings allesamt ungenutzt ließ. In der Folge präsentierten sich beide Spielerinnen stark und konzentriert, ließen keine weitere Breakchancen zu. Bis zu Spiel zwölf. Da vergab Österreichs Nummer vier Chancen die Entscheidung im Tiebreak zu erzwingen. Stattdessen nutzte die Weltranglisten-200. aus den USA ihrerseits nach einer Stunde Spielzeit auf 7:5 zu stellen und damit den Satzausgleich herzustellen.