Vor den Augen des NFL-Boss um Olympia-Ticket

Seit mehr als 20 Jahren schon spielt Felix Wasshuber Flag-Football. Der Quarterback des rot-weiß-roten Nationalteams gehört damit zu den Dinosauriern der heimischen Szene. Und dennoch ist das Spiel gegen Kanada am Donnerstag (11.45) zum Auftakt der WM in Düsseldorf etwas Besonderes für den 33-Jährigen.