Vor den Augen des NFL-Boss um Olympia-Ticket

Österreichs Flag-Football-Nationalteams kämpfen ab Donnerstag bei der WM in Düsseldorf um den Titel – und um Tickets für die Olympischen Spiele 2028. Quarterback Felix Wasshuber führt seine Mannschaft dabei vor den Augen hoher Sportprominenz aufs Feld. Erstmals bekommt er dabei auch ganz besondere Unterstützung von der Tribüne.
Seit mehr als 20 Jahren schon spielt Felix Wasshuber Flag-Football. Der Quarterback des rot-weiß-roten Nationalteams gehört damit zu den Dinosauriern der heimischen Szene. Und dennoch ist das Spiel gegen Kanada am Donnerstag (11.45) zum Auftakt der WM in Düsseldorf etwas Besonderes für den 33-Jährigen.
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