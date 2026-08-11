Die Paldauer über Ganshofer: So geht es dem Sänger

Seit mehr als einem Jahr stehen Die Paldauer ohne Didi Ganshofer auf der Bühne. Der Sänger (65) hatte im Juni 2025 während eines Urlaubs einen Schlaganfall erlitten. Nun gab die Band bei Andy Borg ein Gesundheitsupdate.
Didi Ganshofer fehlt nicht nur den Fans, er hinterlässt auch in der Band eine große Lücke. Auch beim Auftritt im Europapark Rust mussten Die Paldauer ohne den Sänger auftreten. Auf Andy Borgs Nachfrage am 8. August hieß es dazu: „Es war ein Leben lang seine Leidenschaft, andere Menschen glücklich zu machen und gut zu unterhalten – und gerade hier kann er nicht dabei sein. Ich bin überzeugt, er sitzt daheim mit Tränen in den Augen.“
„Immer im Mittelpunkt“
Ganshofer erholt sich nach seinem Schlaganfall derzeit in der Reha. „Für uns ist er zwar physisch nicht da, aber gefühlsmäßig ist er immer im Mittelpunkt, und wir hoffen, dass er bald wieder da ist“, so ein Bandkollege.
Mini-Comeback am Grazer Schlossberg
Im Dezember 2025 hatte Ganshuber seine Fans bei einem Konzert im schweizerischen Thun mit einem kurzen Bühnenauftritt überrascht. Vor wenigen Tagen stand er beim „Paldauer Open Flair“ auf dem Grazer Schlossberg erstmals seit seiner Erkrankung wieder länger mit der Band im Rampenlicht – von einem Gehstock gestützt.
Das Publikum begrüßte ihn laut „Merkur“ freudig und sang „Junge, komm bald wieder“. Die Band sprach danach von „minutenlangen Standing Ovations und vielen Freudentränen“.
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