Die Paldauer über Ganshofer: So geht es dem Sänger

Didi Ganshofer fehlt nicht nur den Fans, er hinterlässt auch in der Band eine große Lücke. Auch beim Auftritt im Europapark Rust mussten Die Paldauer ohne den Sänger auftreten. Auf Andy Borgs Nachfrage am 8. August hieß es dazu: „Es war ein Leben lang seine Leidenschaft, andere Menschen glücklich zu machen und gut zu unterhalten – und gerade hier kann er nicht dabei sein. Ich bin überzeugt, er sitzt daheim mit Tränen in den Augen.“