Anne Hathaway kontert wilde Gerüchte um Babybauch

Mit einem bauchfreien Top und tief sitzender Jeans hat die schwangere Anne Hathaway bei einer Filmpremiere in Los Angeles alle Blicke auf sich gezogen. Der kugelrunde Bauch sorgte im Netz aber auch für skeptische Kommentare: Ob der wohl wirklich echt sei? Jetzt konterte die 43-Jährige mit jeder Menge Humor.
Die Skepsis rührte offenbar auch daher, dass Filmdarstellerinnen, die eine Schwangere spielen, bei den Dreharbeiten mitunter künstliche Bäuche tragen.
„Künstliches Haar, echter Bauch“
Und Hathaway? Die nahm‘s locker und reagierte mit einem Augenzwinkern: Die 43-Jährige feuerte mit einer Videocollage und einem scherzhaften Kommentar auf Instagram zurück: „Künstliches Haar, echter Bauch“, schrieb sie. Den Clip gibt‘s hier:
In ihrem Post ist zu sehen, wie Hathaway von Friseuren und Helfern für ihren Auftritt gestylt wird, unter anderem mit einem künstlichen Haarteil. Dann zeigt sie sich bei der Premiere für das Sci-Fi-Abenteuer „The End of Oak Street“ im hellblauen Oberteil, das hinten bis auf den Boden reicht, aber vorn ihren nackten Babybauch freigibt.
Drittes Baby unterwegs
Hathaway erwartet ihr drittes Kind und ist derzeit auch in dem Kinohit „Die Odyssee“ zu sehen. Sie hat bereits zwei Söhne mit Ehemann Adam Shulman.
Die Schwangerschaft verkündete sie im Juni mit einem Video auf Instagram, in dem die Schauspielerin weiß gekleidet und lächelnd ihren Babybauch zeigt, bevor sie aus dem Bild eilt. Als musikalische Untermalung wählte Hathaway den Barbara-Lewis-Klassiker „Baby, I‘m Yours“.
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