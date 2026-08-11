Fahrzeugteile sollen zum Todeslenker führen

Videoaufnahmen werden gesichtet

Des Weiteren werden auch Aufnahmen aus verschiedenen Videoüberwachungen unter die Lupe genommen. Die Polizei ersucht die Bevölkerung weiterhin zu Hinweisen zu dem tödlichen Unfall, bei dem wie berichtet, Sonntag in den frühen Morgenstunden in Traundorf auf der Bleiburger Straße ein 20-Jähriger frontal von einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug erfasst wurde.