Fahrzeugteile sollen zum Todeslenker führen

Die Suche nach jenem Fahrzeuglenker, der Sonntag in der Früh einen 20-Jährigen bei Bleiburg (Kärnten) angefahren und tödlich verletzt hatte, läuft auf Hochtouren. Sichergestellte Fahrzeugteile sollen Hinweise liefern.
Die Tatortgruppe des Landeskriminalamtes Kärnten hat Montag die Unfallstelle erneut unter die Lupe genommen und konnte Teile sicherstellen, die in Zusammenhang mit dem tödlichen Unfall stehen könnten.
„Die gefundenen Teile werden nun kriminaltechnisch untersucht“, erklärt Chefinspektor Mario Nemetz, Pressesprecher der Polizei Kärnten. Dabei geht es vor allem um Nummern, die in Fahrzeugteile eingeprägt sind und so Rückschlüsse auf die Fahrzeugtype erlauben.
Videoaufnahmen werden gesichtet
Des Weiteren werden auch Aufnahmen aus verschiedenen Videoüberwachungen unter die Lupe genommen. Die Polizei ersucht die Bevölkerung weiterhin zu Hinweisen zu dem tödlichen Unfall, bei dem wie berichtet, Sonntag in den frühen Morgenstunden in Traundorf auf der Bleiburger Straße ein 20-Jähriger frontal von einem ihm entgegenkommenden Fahrzeug erfasst wurde.
Der junge Mann erlitt so schwere Verletzungen, dass er noch am Unfallort verstarb. Hinweise an die Polizeiinspektion Bleiburg unter 059133/2142
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