Transgender in der NBA: Star-Spielerin regt auf

Hitzige Debatten

Mehr hat Cunningham nicht gebraucht. Beim Auswärtsspiel mit ihrem Team in Minnesota wurde sie in der Halle teils heftig ausgebuht. Im Netz entbrannte eine hitzige Debatte, begleitet von zahlreichen Hasskommentaren, in beide Richtungen, versteht sich. Die Spielerinnengewerkschaft WNBPA wagte sich aus der Deckung und betonte, dass Hass und Missbrauch „Angst, Spaltung und Schaden“ fördern. Sie forderte Fans auf, aggressives Verhalten während der Spiele zu melden und bekräftigte ihr Engagement für Gerechtigkeit, Gleichheit und Inklusion.