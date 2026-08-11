Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Im Gesäuse abgestürzt

Tragödie am Berg: Grazer (32) kam ums Leben

Steiermark
11.08.2026 07:58
Im Bereich des Admonter Hauses (1725 m) in den Ennstaler Alpen am Rande des Nationalparks ...
Im Bereich des Admonter Hauses (1725 m) in den Ennstaler Alpen am Rande des Nationalparks Gesäuse kam es zu dem tragischen Unfall (Symbolbild).(Bild: Bergrettung Steiermark)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Tragischer Bergunfall im steirischen Gesäuse: Ein Grazer (32) stürzte am Montagnachmittag beim Abstieg vom Admonter Haus in den Tod. Im Zuge einer Suchaktion wurde der junge Mann unterhalb des „Goassteiges“ gefunden. Jede Hilfe kam zu spät. 

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die Eltern des 32-Jährigen und der Hüttenwirt des Admonter Haus hatten in den Abendstunden Alarm geschlagen. Der Grazer war nicht an seinem Ziel angekommen und niemand hatte von ihm gehört. Das ließ Schreckliches vermuten, was dann leider kurz vor Mitternacht Realität wurde.

Hüttenpersonal fand Vermissten
Denn im Zuge einer Suche fand das Hüttenpersonal den Vermissten gegen 23.40 Uhr unterhalb des „Goassteiges“, den der 32-Jährige beim Abstieg vom Admonter Haus, das auf 1725 Metern Seehöhe in den Ennstaler Alpen am Rande des Gesäuse liegt, nehmen wollte. Ein anspruchsvoller, steiler Alpinsteig. 

Alpinpolizisten und Einsatzkräfte der Bergrettung begaben sich zu Fuß zur Unfallstelle, auch der Rettungshubschrauber C14 wurde hinzugezogen. Doch leider konnte der Notarzt nur mehr den Tod des Grazers feststellen.

Unfallursache noch unklar
Der Leichnam wurde ins Tal gebracht und von der Staatsanwaltschaft Leoben zur Bestattung freigegeben. Hinweise auf ein Fremdverschulden konnten laut Polizei nicht festgestellt werden. Die näheren Umstände des Unfallgeschehens sowie die genaue Absturzursache sind Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
11.08.2026 07:58
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Alpen
BergunfallAbstiegSuchaktionEltern
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Bereits vor 21 Jahren haben italienische Forscher den Erreger Vibrio vulnificus (siehe 3D-Grafik ...
Mittelmeer wird wärmer
„Fleischfressende Bakterien“ breiten sich aus
Der Uttendorfer Tobersbach bahnte sich seinen Weg durch den Ort und über die Felder.
Zahlreiche Einsätze
Bach wurde in Pinzgauer Ort zu reißendem Fluss
Cloud, KI & Daten:
Wem gehört Österreichs digitale Zukunft?
Wut als Strategie?
Warum wir lieber Schuldige suchen als Lösungen
In der Nacht auf Mittwoch ist am Flughafen Leipzig/Halle eine Drohne entdeckt worden. Die ...
Sprengstoff-Alarm
Drohne mit Zünder legt Flughafen Leipzig lahm
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Medien
Neuer Skandal! ORF dreht Haushalten Antennen ab
142.998 mal gelesen
Der ORF spart Sendeanlagen ein – die „Krone“ kennt die geheime Streichliste.
Oberösterreich
Drohung: 3000 Besucher mussten Festival verlassen
109.385 mal gelesen
Das Gelände des Free Tree Open Airs
Vorarlberg
Traktor-Unglück: Mutter (36) meldet sich zu Wort
101.297 mal gelesen
Zumindest die finanziellen Sorgen konnten gemindert werden. Das Schicksal der Familie bewegt das ...
Innenpolitik
Gewessler: „Am Parkplatz wächst ka Kartoffel“
1689 mal kommentiert
Leonore Gewessler eröffnete die Reihe der ORF-„Sommergespräche“ bei Simone Stribl.
Innenpolitik
Frauen-Protest vor Kanzleramt: „Uns reicht es!“
1353 mal kommentiert
Es sei nur der Auftakt, meinten die Organisatorinnen des Frauen-Protests vor dem ...
Kolumnen
Weil wir es nicht können, lassen wir’s bleiben?
1095 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Chefredakteur
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf