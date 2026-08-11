Sonnenfinsternis, Perseiden: Magische Nacht wartet

Am Abend des 12. August, um genau zu sein zwischen 19.24 und 20.14, kommt es zur partiellen Sonnenfinsternis über Graz – das gilt de facto für die ganze Steiermark, die zeitlichen Abweichungen sind minimal. „Dabei steht der Mond genau zwischen Sonne und Erde, und der Mondschatten fällt auf die Erdoberfläche und verdeckt so Teile der Sonne. Jene Orte, die im Mondschatten liegen, beobachten eine Sonnenfinsternis – im Kernschatten eine totale Sonnenfinsternis und im Halbschatten eine partielle Sonnenfinsternis“, erklärt Astrid Veronig, Leiterin des Fachbereichs für Sonnenphysik an der Universität Graz.