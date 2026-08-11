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Polizeieinsatz!

Einbruch bei Kim Kardashian: Verdächtiger gefasst

Society International
11.08.2026 08:04
In einem Anwesen von Kim Kardashian wurde eingebrochen. Der mutmaßliche Täter, der Gegenstände ...
In einem Anwesen von Kim Kardashian wurde eingebrochen. Der mutmaßliche Täter, der Gegenstände in ein Fahrzeug, das ihm nicht gehörte, geladen hatte, wurde festgenommen.(Bild: AP/Philippe Magoni)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Auf einem Grundstück von Kim Kardashian (45) in Kalifornien ist ein mutmaßlicher Einbrecher festgenommen worden. Ein Sicherheitsbeamter auf dem Anwesen in Hidden Hills habe Alarm geschlagen und einen Einbruch gemeldet, berichtete der Sender „KABC“ unter Berufung auf die Polizei. 

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Demnach soll der 27-jährige Tatverdächtige durch eine Seitentür in das Haus eingedrungen sein und Gegenstände in ein Fahrzeug, das ihm nicht gehörte, geladen haben.

Kardashian bei Einbruch nicht in Villa
Kardashian und ihre Familie seien zu dem Zeitpunkt nicht in dem Haus gewesen, teilte ein Polizeisprecher der „Los Angeles Times“ mit. Laut der Zeitschrift „People“ wird das Anwesen renoviert, daher sei das Haus derzeit unbewohnt.

Kim Kardashian und ihre Familie sollen während des Einbruchs nicht in der Villa gewesen sein. ...
Kim Kardashian und ihre Familie sollen während des Einbruchs nicht in der Villa gewesen sein. Das Haus wird derzeit renoviert.(Bild: EPA/SARAH YENESEL)

Die vierfache Mutter, die vor einigen Jahren in Paris Opfer eines Raubüberfalls wurde, äußerte sich in ihren sozialen Medien zunächst nicht zu dem Vorfall.

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Anwesen mit Kanye gekauft
Mit ihrem damaligen Ehemann Kanye West soll Kardashian das Luxusanwesen in Hidden Hills, nordwestlich von Los Angeles, 2014 gekauft haben. Die Ehe mit dem Rapper wurde 2021 nach sieben Jahren geschieden. „People“ zufolge kaufte Kardashian im Rahmen der Scheidung das Haus auf.

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