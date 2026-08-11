Betonmischer am Weg zu Liftbaustelle abgestürzt

Es waren dramatische Szenen, die sich am späten Montagnachmittag nahe der Tiroler Tulfeinalm unterhalb des Glungezers auf rund 2000 Metern Höhe abspielten. Ein Betonmischer, der zu einer Liftbaustelle unterwegs war, kam vom Forstweg ab und stürzte über einen steilen Abhang. Dienstagfrüh gab die Polizei weitere Details zum Unfallhergang bekannt.
Ereignet hat sich der fatale Unfall gegen 17.45 Uhr oberhalb von Tulfes im Bezirk Innsbruck-Land. Ein 40-jähriger Afghane war mit einem Betonmischer auf dem Weg ins Ski- und Wandergebiet Glungezer, wo derzeit im Bereich der sogenannten „Kalten Kuchl“ ein neuer Lift – die 6er-Sesselbahn namens „Schartenkogel-Express“ – gebaut wird.
Mehr als 20 Meter abgestürzt
In der Nähe der Tulfeinalm (2035 Meter) passierte es dann. Der Betonmischer kam aus bisher unbekannter Ursache vom Forstweg ab und stürzte in weiterer Folge rund 20 Meter über steiles Gelände in die Tiefe.
Der Lenker musste vom alarmierten Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und schließlich in die Klinik Innsbruck geflogen werden.
Die Polizei
„Der 40-Jährige konnte sich noch selbst aus dem Wrack befreien und eigenständig Hilfe verständigen. Er musste vom alarmierten Notarzthubschrauber mittels Tau geborgen und schließlich in die Klinik Innsbruck geflogen werden“, heißt es vonseiten der Exekutive. Der Lenker durch den Absturz offenbar schwere Verletzungen erlitten.
Bergung des Wracks noch nicht möglich
Eine Bergung des schwer beschädigten Betonmischwagens war aufgrund der einsetzenden Dunkelheit zunächst nicht möglich. Durch den Absturz entstanden zudem massive Schäden im betroffenen Waldgebiet.
Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber „Christophorus 1“, die Bergrettung Hall in Tirol, die Feuerwehr Tulfes sowie eine Streife der Polizeiinspektion Lans.
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