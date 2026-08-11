Betonmischer am Weg zu Liftbaustelle abgestürzt

Es waren dramatische Szenen, die sich am späten Montagnachmittag nahe der Tiroler Tulfeinalm unterhalb des Glungezers auf rund 2000 Metern Höhe abspielten. Ein Betonmischer, der zu einer Liftbaustelle unterwegs war, kam vom Forstweg ab und stürzte über einen steilen Abhang. Dienstagfrüh gab die Polizei weitere Details zum Unfallhergang bekannt.