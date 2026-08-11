Korallen am Great Barrier Reef erholen sich

Gestresste Korallen können sich erholen

Die Auswirkungen einer solchen Bleiche hängen unter anderem davon ab, wie stark und wie lange die Korallen mariner Hitze ausgesetzt sind. Gebleichte Korallen sind extrem gestresst, aber oft nicht tot. Wenn die Ursache ihres Stresses beseitigt wird und es etwa kühler wird, können sie sich erholen.