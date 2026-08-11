Überraschender Vonn-Ausflug: „Man weiß nie, …“

Dazu passt auch, dass Vonn selbst im Urlaub auf Mykonos fleißig im Kraftraum trainiert, wie die Fotos aus Griechenland beweisen. Die Auszeit in Griechenland war nicht von langer Hand geplant. „Spontane Reisen gehören zu den schönsten. Man weiß nie, wohin einen das Leben führt“, schreibt die US-Amerikanerin.