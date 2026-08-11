Überraschender Vonn-Ausflug: „Man weiß nie, …“

Lindsey Vonn hat ihre Koffer gepackt und ist nach Griechenland gereist – das verraten ihr jüngster Beitrag auf Instagram. Eine „spontane Entscheidung“, wie die US-Amerikanerin selbst schreibt und auch ein Foto von sich und einer Begleitperson zeigt.
Kehrt die Ski-Queen nach ihrem dramatischen Sturz bei der Olympia-Abfahrt doch noch einmal zurück in den Ski-Weltcup? Darüber wird nach wie vor heftig spekuliert, während sich die 41-Jährige selbst alle Türen offen halten möchte.
Dazu passt auch, dass Vonn selbst im Urlaub auf Mykonos fleißig im Kraftraum trainiert, wie die Fotos aus Griechenland beweisen. Die Auszeit in Griechenland war nicht von langer Hand geplant. „Spontane Reisen gehören zu den schönsten. Man weiß nie, wohin einen das Leben führt“, schreibt die US-Amerikanerin.
Ein gemeinsames Foto
Und offenbar ist Vonn nicht alleine in Griechenland. Denn ein Foto zeigt sie gemeinsam mit dem US-amerikanischen Autor und Journalist Sam Lansky. Ob man sich lediglich spontan auf Mykonos getroffen hat, oder man gemeinsam aufgebrochen ist, bleibt offen.
Auch was genau den Ausschlag zum spontanen Urlaub gegeben hat, verrät die Spitzen-Athletin nicht, fügt aber abschließend kryptisch dazu: „Wenn sich eine Tür schließt, öffnet sich eine andere … Halte deine Augen und dein Herz offen ...“
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.