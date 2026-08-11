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Lenker (17) betrunken

Geisterfahrt in Kreisverkehr: Schwangere verletzt!

Tirol
11.08.2026 08:36
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Fataler Unfall Montagabend in Söll im Tiroler Unterland: Ein erst 17-jähriger Autolenker fuhr als Geisterfahrer in einen Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem Pkw eines Pärchens. Die schwangere Frau auf dem Beifahrersitz erlitt Verletzungen. Der junge Unfalllenker war laut Polizei betrunken, sein Beifahrer (16) hatte sich nach dem Crash aus dem Staub gemacht ...

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Ereignet hat sich der Unfall laut Polizei gegen 22 Uhr. Der 17-jährige Führerscheinneuling, der in Begleitung eines Freundes (16) war, fuhr mit seinem Auto auf der Gemeindestraße Stampfanger in Richtung Westen und letztlich als Geisterfahrer in den dortigen Kreisverkehr ein.

Frontalcrash im „Kreisel“
Und das hatte fatale Folgen: Im „Kreisel“ kam es zur Frontalkollision mit dem Pkw eines einheimischen Pärchens, das der vorschriftsmäßig in die richtige Richtung fuhr. Am Beifahrersitz: eine 30-jährige Schwangere. Am Steuer: der 31-jährige Lebensgefährte und Vater des ungeborenen Kindes.

Die schwangere Frau wurde durch den heftigen Zusammenstoß verletzt. Sie musste nach der Erstversorgung vor Ort mit der Rettung ins Bezirkskrankenhaus Kufstein eingeliefert werden.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.
An den beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.(Bild: ZOOM Tirol)

Junger Beifahrer plötzlich weg
Auch der Beifahrer des 17-jährigen mutmaßlichen Unfalllenkers erlitt Verletzungen. Er hatte zunächst die Unfallstelle verlassen, konnte später jedoch erreicht werden. Er habe sich eigenständig zur Untersuchung ins Spital begeben. Die beiden Pkw-Lenker blieben unverletzt.

Führerschein abgenommen
An beiden Fahrzeugen entstand Totalschaden. „Ein beim 17-Jährigen durchgeführter Alkotest ergab eine erhebliche Alkoholisierung“, heißt es vonseiten der Polizei. Dem Jugendlichen sei der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen worden. Anzeigen folgen.

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Im Einsatz standen die Freiwillige Feuerwehr Söll, der Rettungsdienst sowie eine Streife der Polizeiinspektion Söll.

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