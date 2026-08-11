Geisterfahrt in Kreisverkehr: Schwangere verletzt!

Fataler Unfall Montagabend in Söll im Tiroler Unterland: Ein erst 17-jähriger Autolenker fuhr als Geisterfahrer in einen Kreisverkehr ein und kollidierte mit dem Pkw eines Pärchens. Die schwangere Frau auf dem Beifahrersitz erlitt Verletzungen. Der junge Unfalllenker war laut Polizei betrunken, sein Beifahrer (16) hatte sich nach dem Crash aus dem Staub gemacht ...