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Sieben Jahre trocken

Brad Pitt gesteht: Er trinkt wieder Alkohol!

Society International
11.08.2026 09:09
Brad Pitt gesteht, dass er nach jahrelanger Abstinenz mittlerweile wieder Alkohol trinkt.
Brad Pitt gesteht, dass er nach jahrelanger Abstinenz mittlerweile wieder Alkohol trinkt.(Bild: EPA/FABIO FRUSTACI)
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Von krone.at

Brad Pitt trinkt nach jahrelanger Abstinenz wieder Alkohol. „Ich war sieben Jahre lang trocken. Und dann bin ich wieder rückfällig geworden“, sagte er im Interview mit dem Magazin „Esquire“.

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Und fügte hinzu: „Auf etwas gemäßigtere Weise. Ich bin ein paar Mal übermütig geworden, habe dann aber gemerkt: ,Ja, nee, das tut mir nicht gut. Nicht in großen Mengen.‘“

Turbulente Lebensphase
Pitt hatte im vergangenen Jahr von seiner Zeit bei den Anonymen Alkoholikern berichtet. „Ich war so ziemlich am Boden, auf den Knien. Ich war wirklich offen. Ich habe alles ausprobiert, was man mir angeboten hat“, sagte Pitt im Podcast „Armchair Expert with Dax Shepard“.

Im Magazin „Esquire“ sprach Brad Pitt jetzt über seinen Alkoholrückfall und über Suizidgedanken:

Im Interview mit der US-Zeitschrift „GQ Style“ hatte der Schauspieler im Jahr 2017 nach der Trennung von Angelina Jolie gesagt, dass er in Therapie sei und von Alkohol Abstand halte. Er habe vorher zu viel getrunken und viele der Probleme selbst verschuldet.

„Hatte nicht vor, es tatsächlich zu tun“
In dem Interview nun gab der 62-Jährige zu, in seinem Leben für eine kurze Zeit Selbstmordgedanken gehabt zu haben, obwohl er eigentlich ein absoluter Optimist sei. „In dieser kurzen Phase dachte ich einfach – ich konnte einfach keinen Ausweg sehen.“

Der Schmerz sei erdrückend gewesen. „Ich hatte aber nicht vor, es tatsächlich zu tun.“

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Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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