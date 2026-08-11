Gasanlage brennt: Kiew attackiert tief in Sibirien

Dieselpreise gestiegen

Die verstärkten Angriffe der Ukraine auf Raffinerien in Russland haben immer stärkere Auswirkungen auf die Treibstoffpreise. Am Montag stiegen die Dieselpreise in Europa und den USA beträchtlich. Die europäischen Raffineriemargen für Diesel legten um fast zehn Prozent zu. Der Terminkontrakt für ultraschwefelarmen US-Diesel kletterte um 7,4 Prozent auf 4,19 Dollar pro Gallone (Das entspricht 1,04 Euro für einen Liter). Es war der größte Anstieg seit dem 13. Juli.