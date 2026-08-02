Das ist die neue Gefahr für Behörden und Betriebe

Und nicht nur das: Auch Wirtschaftsspionage könnte wieder eine Blütezeit erleben, bringt Herfurt einen weiteren Punkt ein. „Das Gefährdungspotenzial, in fremde Systeme einzudringen, um an Wissen und fremde Technologien zu kommen, ist durch diesen Alleingang von ChatGPT deutlich größer“, warnt Herfurt. Unternehmen seien darum gefordert, sich noch mehr Gedanken über ihre Daten und System zu machen. Regelmäßige Updates und Sicherheitskopien sind dabei nur das Standard-Muss.