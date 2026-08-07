Wie Benko gegen seinen Berater Gusenbauer austeilt

Benko äußert dazu drei mögliche Motive: Zum einen sei damals allen wichtig gewesen, den Vorstand H. langfristig an Signa zu binden. H. hätte diese zehn Millionen Euro als Teil einer ersten Zahlung verwendet, um sich – im Hintergrund – mit einem Prozent an der Muttergesellschaft Signa-Holding zu beteiligen. Zum anderen sei Gusenbauer laut Benko „offensichtlich dem Vorwurf“ von Signa-Investor Hans Peter Haselsteiner oder seinen Vorstandskollegen ausgesetzt gewesen, dass die Haselsteiner-Stiftung die 15-Prozent-Beteiligung an der Signa Holding um 750 Millionen Euro zu teuer erworben hätte. Benko: „Daher hatte Dr. Gusenbauer ein hohes Interesse, die Bewertung zu objektivieren, indem der wichtigste Manager sich auch mit einem Prozent aufgrund dieser Bewertung (fünf Milliarden Euro) beteiligt.“