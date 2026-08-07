Gift in Babymilch: Ermittlungen auch in Österreich

Mehrere Hersteller hatten im Winter in mehr als 60 Ländern weltweit Säuglingsnahrung zurückgerufen. Grund war die mögliche Verunreinigung der Produkte mit dem Giftstoff Cereulid, der Durchfall und Erbrechen verursachen kann. Neben Österreich haben auch Belgien, Dänemark, Frankreich, Luxemburg, Spanien und das Vereinigte Königreich Fälle gemeldet, die untersucht wurden.

Neue Details ans Licht gekommen

In Frankreich haben Recherchen von Radio France, RTS und RTBF den Angaben neue Details ans Licht gebracht. Die Staatsanwaltschaft hat einen konkreten Zusammenhang zwischen dem Konsum kontaminierter Säuglingsnahrung und dem Nachweis von Toxinen im Stuhl eines 24 Tage alten Säuglings bestätigt.