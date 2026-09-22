Trump: „Andere reden, ich habe Frieden geschaffen“

Trump ging auf viele weitere Themen nur mit wenigen Sätzen ein, beispielsweise auf den Krieg in der Ukraine – hier hält er eine baldige Verhandlungslösung für wahrscheinlich –, Migration und das Grönland-Abkommen mit Dänemark, das am heutigen Dienstag planmäßig noch unterzeichnet wird. Laut der dänischen Ministerpräsidentin Mette Frederiksen erkennt es die territoriale Souveränität Dänemarks und das Selbstbestimmungsrecht der Menschen auf Grönland an. Der US-Politiker sagte wiederum, der Vertrag gebe den USA die „dauerhafte Kontrolle über die Sicherheit und alle anderen Belange in Grönland“.