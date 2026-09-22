Wirbel vor ÖFB-Spiel! Fliegt Israel aus der UEFA?

Österreich trifft am Donnerstag in Linz auf Israel. Das Rückspiel wird auf neutralem Boden in Debrecen in Ungarn ausgetragen. Irland bestreitet das Auswärtsspiel gegen Israel ebenfalls in Debrecen und die Heimpartie nach anhaltenden Protesten in Backa Topola in Serbien. Karten für irische Fans wurden nicht vergeben. Irlands Teamchef Heimar Hallgrimsson sagte im Vorfeld: „Wir spielen nicht mit Genozid, wir spielen gegen Genozid. Wir spielen gegen Israel und wir spielen nicht mit Israel.“