Mitfavorit Tschechien gewinnt Auftakt gegen Briten

Mitfavorit Tschechien hat das Auftaktmatch beim Finalturnier des Billie Jean King Cups gewonnen.
Die Tschechinnen besiegten beim Tennis-Teambewerb am Dienstag in Shenzhen Großbritannien 2:0 und treffen im Semifinale am Freitag auf den Sieger des Mittwoch-Duells Kasachstan gegen Spanien. Marie Bouzkova (7:6(2),4:6,6:4 gegen Sonay Kartal) und Wimbledonsiegerin Linda Noskova (6:2,7:6(3) gegen Katie Boulter) machten schon in den Einzeln alles klar.
Das Doppel wurde danach nicht mehr ausgetragen. Italien beginnt die Jagd auf den Titel-Hattrick am Donnerstag gegen das Gastgeberteam China. Davor treffen die Ukraine und Belgien aufeinander.
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