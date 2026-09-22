Mitfavorit Tschechien gewinnt Auftakt gegen Briten

Die Tschechinnen besiegten beim Tennis-Teambewerb am Dienstag in Shenzhen Großbritannien 2:0 und treffen im Semifinale am Freitag auf den Sieger des Mittwoch-Duells Kasachstan gegen Spanien. Marie Bouzkova (7:6(2),4:6,6:4 gegen Sonay Kartal) und Wimbledonsiegerin Linda Noskova (6:2,7:6(3) gegen Katie Boulter) machten schon in den Einzeln alles klar.