Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Erste heimische Fälle

Babymilch-Rückruf: Vier Kinder mit Vergiftung

Österreich
19.02.2026 18:25
Gefährlicher Giftstoff in Säuglingsnahrung – nun wurden vier Fälle von Cereulid-Vergiftung in ...
Gefährlicher Giftstoff in Säuglingsnahrung – nun wurden vier Fälle von Cereulid-Vergiftung in Österreich festgestellt.(Bild: Olga Yastremska, New Africa, Africa Studio)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Rückruf verunreinigter Babymilch in mehr als 60 Ländern müssen nun auch österreichische Eltern aufmerksam bleiben. Laut aktuellen Berichten gab es in Österreich offenbar vier bestätigte Fälle von Cereulid-Intoxikation bei Kleinkindern.

0 Kommentare

Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hatten bereits im Dezember eine Verunreinigung von Babynahrung mit dem Toxin Cereulid gemeldet.

Die Substanz kann bei Säuglingen zu Durchfall und Erbrechen führen. Mehrere große Hersteller, darunter Nestlé, Danone und Lactalis, hatten daraufhin Produkte zurückgerufen.

Cereulid in Babynahrung

  • Cereulid ist ein hitzestabiles Toxin, das von bestimmten Bakterien (Bacillus cereus) produziert wird.
  • In europäischen Rückrufen wurde Cereulid erstmals in Babynahrung nachgewiesen, die Arachidonsäureöl aus China enthält.
  • Betroffene Produkte: Vor allem Säuglingsanfangsnahrung und Präparate mit Arachidonsäureöl.
  • Bei Kleinkindern kann Cereulid Durchfall und Erbrechen auslösen.
  • Da das Toxin hitzestabil ist, können auch erhitzte Produkte kontaminiert bleiben.

EU gab erst am Donnerstag Entwarnung
„Angesichts des Umfangs der Rückrufe ist die derzeitige Wahrscheinlichkeit einer Exposition gegenüber kontaminierten Säuglingsanfangsnahrungsmitteln gering“, erklärten EFSA und ECDC am Donnerstag. Dennoch warnen die Behörden vor vereinzelten Restgefahren, da das Toxin erstmals in Präparaten nachgewiesen wurde, die Arachidonsäureöl aus China enthalten. Dieses Öl ist für die Entwicklung von Säuglingen relevant.

Fälle schon in mehreren EU-Ländern verzeichnet
In mindestens sieben europäischen Ländern sind bereits Fälle von Kleinkindern mit Erkrankungen durch Cereulid dokumentiert worden. Besonders in Frankreich laufen derzeit Untersuchungen zu drei Todesfällen, bei denen der Verdacht besteht, dass die Babys Milchpulver aus den zurückgerufenen Chargen erhalten hatten.

Lesen Sie auch:
Am Donnerstag hat Danone mehr als 90 Chargen Babypulver zurückgerufen. Nun werden weitere Proben ...
Skandal um Babynahrung
AGES untersucht österreichweit weitere Proben
06.02.2026
Krone Plus Logo
ARA-Öl & Co.
Gift in Babymilch: Was geben wir unseren Kindern?
03.02.2026

Das französische Gesundheitsministerium betonte zuletzt: „Bis heute wurde wissenschaftlich keine Schuld nachgewiesen. Zu diesen Meldungen laufen derzeit strafrechtliche Ermittlungen.“

Was Eltern jetzt tun sollten
Eltern sollten weiterhin auf Rückruflisten der Hersteller achten und bei auffälligen Symptomen wie starkem Erbrechen oder Durchfall sofort ärztlichen Rat einholen. Trotz der vier österreichischen Fälle sehen die EU-Behörden die allgemeine Vergiftungsgefahr mittlerweile als weitgehend gebannt.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Österreich
19.02.2026 18:25
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Schneechaos und Sturm
Rumänien: Flugausfälle und Verkehrsbehinderungen
Eine App soll lange Warteschlangen an den kubanischen Tankstellen verhindern.
Sprit nur noch per App
Kuba: „Ticket“-System sorgt für langes Warten
Bundeskanzler Friedrich Merz will mit Frankreich im Rahmen einer nuklearen Abschreckung ...
Nukleare Abschreckung
Merz schließt Beschaffung deutscher Atomwaffen aus
Abtransport erfolgte mit Sattelschlepper: Kolportiert werden mindestens 20 Tonnen an verendeten ...
Welse bis 1,70 Meter
Grausames Massensterben von Donaufischen in der Au
Löscharbeiten nach einem heftigen Luftschlag gegen die ukrainische Hauptstadt
Stütze für Ukraine
„Ohne Europas Hilfe hätte Putin längst gewonnen“
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
152.671 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Olympia
Medaille Nummer 14! Gstrein rast zu Slalom-Silber
135.069 mal gelesen
Fabio Gstrein raste sensationell zu Olympia-Silber.
Tirol
Auf Pensionierung folgte jetzt Gartencenter-Pleite
115.679 mal gelesen
Der Betrieb ist bereits seit Sommer 2025 geschlossen.
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1676 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1591 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Kolumnen
Vertrauen verloren: Es ist Schluss mit lustig!
810 mal kommentiert
Der Kommentar zu den großen Themen, die Österreich betreffen: Klaus Herrmann, Geschäftsführender ...
Mehr Österreich
Erste heimische Fälle
Babymilch-Rückruf: Vier Kinder mit Vergiftung
Speicher aufgebraucht?
Wer nach diesem Winter wirklich Vitamin-D braucht
Krone Plus Logo
Signale an die ÖVP
Aschermittwoch: Die wahren FPÖ-Botschaften in Ried
Körperverletzung
Lehrling überfuhr Freund mit Gabelstapler
Mehrere Rippenbrüche
Von Security verletzt: Falscher stand vor Gericht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf