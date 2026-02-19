Babymilch-Rückruf: Vier Kinder mit Vergiftung

Fälle schon in mehreren EU-Ländern verzeichnet

In mindestens sieben europäischen Ländern sind bereits Fälle von Kleinkindern mit Erkrankungen durch Cereulid dokumentiert worden. Besonders in Frankreich laufen derzeit Untersuchungen zu drei Todesfällen, bei denen der Verdacht besteht, dass die Babys Milchpulver aus den zurückgerufenen Chargen erhalten hatten.