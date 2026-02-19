Babymilch-Rückruf: Vier Kinder mit Vergiftung

Nach dem Rückruf verunreinigter Babymilch in mehr als 60 Ländern müssen nun auch österreichische Eltern aufmerksam bleiben. Laut aktuellen Berichten gab es in Österreich offenbar vier bestätigte Fälle von Cereulid-Intoxikation bei Kleinkindern.
Die Europäische Behörde für Lebensmittelsicherheit (EFSA) und das Europäische Zentrum für die Prävention und Kontrolle von Krankheiten (ECDC) hatten bereits im Dezember eine Verunreinigung von Babynahrung mit dem Toxin Cereulid gemeldet.
Die Substanz kann bei Säuglingen zu Durchfall und Erbrechen führen. Mehrere große Hersteller, darunter Nestlé, Danone und Lactalis, hatten daraufhin Produkte zurückgerufen.
EU gab erst am Donnerstag Entwarnung
„Angesichts des Umfangs der Rückrufe ist die derzeitige Wahrscheinlichkeit einer Exposition gegenüber kontaminierten Säuglingsanfangsnahrungsmitteln gering“, erklärten EFSA und ECDC am Donnerstag. Dennoch warnen die Behörden vor vereinzelten Restgefahren, da das Toxin erstmals in Präparaten nachgewiesen wurde, die Arachidonsäureöl aus China enthalten. Dieses Öl ist für die Entwicklung von Säuglingen relevant.
Fälle schon in mehreren EU-Ländern verzeichnet
In mindestens sieben europäischen Ländern sind bereits Fälle von Kleinkindern mit Erkrankungen durch Cereulid dokumentiert worden. Besonders in Frankreich laufen derzeit Untersuchungen zu drei Todesfällen, bei denen der Verdacht besteht, dass die Babys Milchpulver aus den zurückgerufenen Chargen erhalten hatten.
Das französische Gesundheitsministerium betonte zuletzt: „Bis heute wurde wissenschaftlich keine Schuld nachgewiesen. Zu diesen Meldungen laufen derzeit strafrechtliche Ermittlungen.“
Was Eltern jetzt tun sollten
Eltern sollten weiterhin auf Rückruflisten der Hersteller achten und bei auffälligen Symptomen wie starkem Erbrechen oder Durchfall sofort ärztlichen Rat einholen. Trotz der vier österreichischen Fälle sehen die EU-Behörden die allgemeine Vergiftungsgefahr mittlerweile als weitgehend gebannt.
