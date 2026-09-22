Dutzende Notrufe! Dichter Rauch über Graz

Dutzende Notrufe gingen gegen 13.10 Uhr bei der Berufsfeuerwehr Graz ein, nachdem schwarzer Rauch in der steirischen Landeshauptstadt kilometerweit zu sehen gewesen war. Laut Auskunft der Einsatzkräfte stand das Flachdach eines Wohnhauses in der Marburgerstraße in Flammen. „Die Berufsfeuerwehr Graz war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz. Außerdem rückten die Polizei sowie der Rettungsdienst aus“, berichtet Pressesprecher Thomas Schmallegger der „Krone“. Zum Einsatz seien zwei C-Rohre im Außenangriff und ein Wendestrahlrohr über die Drehleiter gekommen, eine Brandausbreitung konnte dadurch rasch verhindert werden. Nach einer halben Stunde war das Feuer gelöscht.