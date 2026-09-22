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Brand auf Dach

Dutzende Notrufe! Dichter Rauch über Graz

Steiermark
22.09.2026 16:35
Die schwarzen Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen.
Die schwarzen Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen.(Bild: Gerald Schwaiger)
Porträt von Gerald Schwaiger
Von Gerald Schwaiger

Für großes Aufsehen sorgte Dienstagnachmittag ein Brand in Graz. Die schwarzen Rauchwolken waren kilometerweit zu sehen. Schwerverletzte gab es zum Glück keine, eine Person wurde aber vorsorglich vom Roten Kreuz betreut. Das Feuer soll im Bereich einer Photovoltaikanlage auf einem Flachdach ausgebrochen sein.

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Dutzende Notrufe gingen gegen 13.10 Uhr bei der Berufsfeuerwehr Graz ein, nachdem schwarzer Rauch in der steirischen Landeshauptstadt kilometerweit zu sehen gewesen war. Laut Auskunft der Einsatzkräfte stand das Flachdach eines Wohnhauses in der Marburgerstraße in Flammen. „Die Berufsfeuerwehr Graz war mit insgesamt fünf Fahrzeugen und 23 Mann im Einsatz. Außerdem rückten die Polizei sowie der Rettungsdienst aus“, berichtet Pressesprecher Thomas Schmallegger der „Krone“. Zum Einsatz seien zwei C-Rohre im Außenangriff und ein Wendestrahlrohr über die Drehleiter gekommen, eine Brandausbreitung konnte dadurch rasch verhindert werden. Nach einer halben Stunde war das Feuer gelöscht.

Das Dach dieses Hauses stand in Flammen.
Das Dach dieses Hauses stand in Flammen.(Bild: BF Graz)

Der Einsatzleiter vor Ort berichtet, dass das Feuer im Bereich einer auf dem Dach montierten Photovoltaikanlage ausgebrochen sein dürfte, schuld an der enormen Rauchentwicklung waren Isoliermatten, die sofort in Flammen aufgegangen waren. Schwer verletzt wurde zum Glück niemand, das Rote Kreuz betreute aber vorsorglich eine Person.

Herausfordernder Einsatz für die Berufsfeuerwehr Graz.
Herausfordernder Einsatz für die Berufsfeuerwehr Graz.(Bild: BF Graz)

Wie es zu dem spektakulären Brand gekommen war, steht noch nicht fest, die Polizei ermittelt. Der Schaden dürfte beträchtlich sein. 

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