Linke-Abgeordneter bedauert und zieht sich zurück

Koçak schrieb auf der Plattform X am Montagabend, dass ihm zunächst nicht bekannt gewesen sei, wer der Mann sei. Firas Remmo hatte einen Screenshot der Unterhaltung auf Instagram hochgeladen. Koçak bittet ihn in dem Gespräch vom 17. Februar demnach, ein Video eines Auftritts von ihm im Bundestag, dem deutschen Parlament, zu verbreiten. Das Video ist mit „Hysterische Dauerdebatte: CLANS“ überschrieben. Der Clan-Spross antwortet mit „Gerne Bruder“. Der Screenshot zeigt zudem eine vorherige Nachricht unbekannten Datums, in der Koçak den Vater von Firas zurückgrüßen lässt.