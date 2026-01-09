Nestlé: Problem stammt aus Zutat eines Lieferanten

Zwei Produkte in Österreich betroffen

In Österreich wurden zwei Produktchargen positiv auf das Toxin getestet und aus dem Verkehr gezogen, nämlich BEBA expert HA PRE und BEBA supreme PRE. Alle weiteren Proben seien unauffällig gewesen, teilte die Agentur für Ernährungssicherheit (AGES) mit. Die nachgewiesenen Konzentrationen in den beiden betroffenen Produkten seien zudem „so gering gewesen, dass eine Gesundheitsgefährdung ausgeschlossen werden kann“, wurde beruhigt. Bisher seien in Österreich ebenfalls keine Krankheitsfälle bekannt. Zu achten sei auf Symptome wie Erbrechen und Durchfall, hieß es seitens AGES weiter.