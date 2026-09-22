Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Shit happens“

Wöber nach Horrorjahr und WM-Tränen wieder voll da

Fußball International
22.09.2026 16:53
Max Wöber
Max Wöber(Bild: APA/EXPA/ REINHARD EISENBAUER)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Nationalteam-Rückkehrer Maximilian Wöber blickt auf eine lange Leidenszeit zurück. Aufgrund von insgesamt drei Verletzungen versäumte der Verteidiger praktisch die gesamte vergangene Saison inklusive WM in Nordamerika.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Umso größer ist beim Wiener nun die Freude über das ÖFB-Comeback und die Gewissheit, im Vollbesitz seiner Kräfte zu sein. „Ich fühle mich sehr gut und habe wieder hundertprozentiges Vertrauen in meinen Körper“, berichtete Wöber am Dienstag in Windischgarsten.

(Bild: GEPA)

Muskelblessuren in Oberschenkel, Wade und Abduktor ließen beim Schalke-Profi sogar Zweifel über die Fortsetzung seiner Karriere aufkommen. „Natürlich fragt man sich, macht der Körper noch mit und kann ich wieder auf diesem Niveau spielen, ohne dass ich mich wieder verletze“, sagte Wöber.

Besonders bitter war die Verletzung des damaligen Werder-Bremen-Spielers am 9. Mai gegen Hoffenheim – wenige Sekunden nach seiner Einwechslung verspürte er beim Ausführen eines Einwurfs einen Stich und ahnte sofort, dass es sich damit für die WM nicht mehr ausgehen dürfte.

Lesen Sie auch:
Ein Abrutschen in den dritten Lostopf möchten Teamchef Ralf Rangnick und seine Schützlinge ...
Unterschätzte Gefahr
ÖFB-Team hat in Nations League auch EM im Kopf
22.09.2026
Nations-League-Auftakt
ÖFB-Training vor den Augen von gefeuertem Schöttel
21.09.2026

„Da war das Gefühl, es soll nicht mehr sein. Ich habe aber noch ein paar Minuten weitergespielt, weil ich mich ja nicht nach 15 Sekunden wieder auswechseln lassen kann.“ Die Diagnose ergab, dass Wöber wohl erst sehr knapp für die ersten WM-Partien fit geworden wäre. „Dann haben der Teamchef und ich gesagt, es macht keinen Sinn.“

Nach WM-Aus flossen Tränen
Das Platzen des WM-Traums tat weh. „Es sind schon sehr viele Tränen geflossen, weil die WM der große Motivator war, der mich durch die Jahre getragen hat. Aber das ist Fußball, shit happens, deshalb bin ich umso glücklicher, dass die Zeit vorbei ist“, erklärte der 28-Jährige und betonte: „Die ganzen negativen Gedanken sind jetzt weg. Ich freue mich, wieder hier zu sein.“

(Bild: GEPA)

Schalkes medizinische Abteilung hat laut Wöber wesentlich zu seiner Genesung beigetragen. „Ich bin super aufgebaut worden, kann jetzt voll angreifen und muss mir keine Sorgen mehr machen, ob ich zu viel oder zu wenig trainiere.“

Bei den „Königsblauen“ kam Wöber in dieser Saison auf vier Einsätze als Einwechselspieler und erzielte dabei ein Tor gegen Union Berlin. Sein 31. und bisher letztes Länderspiel absolvierte er im Juni 2025 beim 2:1 in der WM-Qualifikation in Wien gegen Rumänien. Seither hat sich in der ÖFB-Auswahl viel verändert – David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner und derzeit auch Konrad Laimer gehören nicht zum aktuellen Kader. „Das sind unglaubliche Leute, mit denen ich viele Siege gefeiert habe und die auf und neben dem Platz fehlen. Jetzt geht es für die arrivierten Jungs darum, mehr Verantwortung zu übernehmen“, sagte Wöber.

Max Wöber im Schalke-Dress
Max Wöber im Schalke-Dress(Bild: GEPA)

In die Rolle von Arnautovic wird aber wohl niemand schlüpfen. „Seit Marko nicht mehr da ist, ist es bei uns am Esstisch ruhiger und es reden mehr Leute, nicht nur er“, berichtete Wöber mit einem Schmunzeln. Bei der Integration der vielen Neuen erwartet der EURO-2024-Teilnehmer keine Probleme. „Bei uns wird sich keiner unwohl fühlen. Alle sind total offen.“

In den bevorstehenden Nations-League-Partien gelte es, schnell zu alter Stärke zurückzufinden. „Wir müssen den Spielstil, der uns so unangenehm gemacht hat, wieder auf den Platz bringen. Das geht nur über Intensität, Mentalität und die richtige Einstellung“, betonte Wöber. „Wir müssen in jedem Spiel an unsere Leistungsgrenze kommen, damit wir das Niveau der EM 2024 wieder erreichen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
22.09.2026 16:53
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
191.220 mal gelesen
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Deutschland
Skandal nach Tausenden Spanner-Videos von Wiesn
112.779 mal gelesen
Tatort „Teufelsrad“: In dem legendären Fahrgeschäft werden unfreiwillige Entblößungen gefilmt ...
Ski Alpin
Der Skizirkus trauert um seinen „Skischuh-Papst“
96.129 mal gelesen
Jonathan Nordbotten (l.) war einer von unzähligen Ski-Assen, die auf die Dienste ...
Außenpolitik
Albtraum für Merz: CDU fliegt erstmals aus Landtag
1951 mal kommentiert
Wahltag der Extreme in Deutschland: In Berlin greift die Linke nun nach der Macht (li.), in ...
Kolumnen
Wenn Volksparteien nichts ändern, wird‘s ER tun
1697 mal kommentiert
Wenn die „großen, alten Volksparteien“ nicht verstehen, dass das Volk sich geändert hat, beerbt ...
Innenpolitik
Grüne nennen sich die „Alternative“ für Österreich
1450 mal kommentiert
Grünen-Chefin Leonore Gewessler blickt hoffnungsfroh in den Herbst.
Mehr Fußball International
„Shit happens“
Wöber nach Horrorjahr und WM-Tränen wieder voll da
Horror-Saisonstart
Nach Kühbauer-Gerücht: Neuer Coach für ÖFB-Kicker!
England-Kicker ehrlich
Nach Walzen-Unfall: „Dachte, das war’s für mich!“
„Völkermord“-Aussage
Scharfe Kritik! Aufregung um ÖFB-Gruppengegner
Nach Klopp-Garantie
„Albtraumabend“ für Routinier vor DFB-Rückkehr
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf