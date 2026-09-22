Wöber nach Horrorjahr und WM-Tränen wieder voll da

Bei den „Königsblauen“ kam Wöber in dieser Saison auf vier Einsätze als Einwechselspieler und erzielte dabei ein Tor gegen Union Berlin. Sein 31. und bisher letztes Länderspiel absolvierte er im Juni 2025 beim 2:1 in der WM-Qualifikation in Wien gegen Rumänien. Seither hat sich in der ÖFB-Auswahl viel verändert – David Alaba, Marko Arnautovic, Marcel Sabitzer, Christoph Baumgartner und derzeit auch Konrad Laimer gehören nicht zum aktuellen Kader. „Das sind unglaubliche Leute, mit denen ich viele Siege gefeiert habe und die auf und neben dem Platz fehlen. Jetzt geht es für die arrivierten Jungs darum, mehr Verantwortung zu übernehmen“, sagte Wöber.