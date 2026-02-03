Gift in Babymilch: Was geben wir unseren Kindern?

Mütter und Väter von Säuglingen verfolgen derzeit besorgt die Berichterstattung rund um Babynahrung, die möglicherweise vergiftet wurde. Lebensmittelriese Nestlé rief Produkte der beliebten Marken „Beba“ und „Alfamino“ zurück, nun zog auch der Danone-Konzern mit „Aptamil“ nach. Es wird befürchtet, dass mit dem Gift Cereulid verunreinigtes ARA-Öl enthalten sein könnte. Krone+ klärt darüber auf, worum es sich darum handelt – und was wir unseren Kindern sonst noch alles mit der Babymilch zu trinken geben.