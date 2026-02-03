Vorteilswelt
ARA-Öl & Co.

Gift in Babymilch: Was geben wir unseren Kindern?

Leben
03.02.2026 13:02
Babymilch als Alternative zum Stillen: Aber was sind die Zutaten?
Babymilch als Alternative zum Stillen: Aber was sind die Zutaten?(Bild: taka - stock.adobe.com)
Porträt von Denise Zöhrer
Von Denise Zöhrer

Verdacht auf Gift in Babynahrung – Säuglingseltern in ganz Europa halten den Atem an. Zahlreiche Produkte wurden zurückgerufen. Die potenziell verunreinigte Zutat kommt ausgerechnet aus Wuhan. Doch was ist ARA-Öl, und was steht sonst noch alles auf den langen Zutatenlisten auf Milchpulver-Packungen?

0 Kommentare

Mütter und Väter von Säuglingen verfolgen derzeit besorgt die Berichterstattung rund um Babynahrung, die möglicherweise vergiftet wurde. Lebensmittelriese Nestlé rief Produkte der beliebten Marken „Beba“ und „Alfamino“ zurück, nun zog auch der Danone-Konzern mit „Aptamil“ nach. Es wird befürchtet, dass mit dem Gift Cereulid verunreinigtes ARA-Öl enthalten sein könnte. Krone+ klärt darüber auf, worum es sich darum handelt – und was wir unseren Kindern sonst noch alles mit der Babymilch zu trinken geben.

Ähnliche Themen
EuropaWuhan
Babynahrung

