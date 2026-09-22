Darum verbrennen viele gerade ihre Converse-Schuhe

Es hagelte Rassismus-Vorwürfe

„Nein, du bist nicht verrückt. Ja, die Converse-Werbung ist rassistisch ... ,Es ist nur eine Schuhwerbung‘ ist keine Verteidigung“, schreibt ein User auf X. Einige Nutzer gingen noch weiter – und meinten, sich durch die Art und Weise, wie die Sängerin die Schuhe in der Hand hielt, an die Lynchjustiz erinnert zu fühlen. Sie würden auf die Füße einer gehängten Person anspielen, so der Tenor.