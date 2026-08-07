Neustifter Kirtag: So soll Weinfest sicher bleiben

Zigtausende Besucher, ausgelassene Stimmung – und ein Sicherheitskonzept, das heuer so streng ist, wie nie zuvor. Damit der Neustifter Kirtag friedlich über die Bühne geht, setzt die Polizei auf massive Präsenz und Kontrollen. Ziel: feiern ohne Zwischenfälle – trotz erhöhter Sicherheitslage. Die „Krone“ kennt die Details.
Rund Hunderttausend Besucher, Wein, Musik und ausgelassene Stimmung: Der Neustifter Kirtag von 20. bis 23. August gehört zu den alljährlichen Höhepunkten im Wiener Veranstaltungskalender. Doch in Zeiten erhöhter Sicherheitsvorkehrungen steht für die Polizei nicht nur das Feiern im Mittelpunkt – sondern auch der Schutz der Besucher.
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