Neustifter Kirtag: So soll Weinfest sicher bleiben

Rund Hunderttausend Besucher, Wein, Musik und ausgelassene Stimmung: Der Neustifter Kirtag von 20. bis 23. August gehört zu den alljährlichen Höhepunkten im Wiener Veranstaltungskalender. Doch in Zeiten erhöhter Sicherheitsvorkehrungen steht für die Polizei nicht nur das Feiern im Mittelpunkt – sondern auch der Schutz der Besucher.