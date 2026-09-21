Wie im Räuberwald aus Feinden doch Freunde werden

Die Klangwelt des „Familienstücks mit Musik“ ist eingängig, da und dort blitzen Zitate quer durch die Musikgeschichte auf, dazu gibt es Musical-Sound und nordische Klänge. Einprägsame Melodien oder charakteristischen Stil gibt es keine, doch die nicht überaus komplexe Musikdramaturgie funktioniert. Das spannendste Klangelement liefert Beatboxer Georg Haselböck, der live Naturwelten und Kampfszenen zärtlich bis humorvoll zum Klingen bringt.